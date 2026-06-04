Il cesto delle fatiche dolci: la sinfonia d’estate delle giovani famiglie

L’estate in monastero non è solo il tempo del riverbero del sole sulle pietre antiche, ma soprattutto quello della raccolta. Se l’orto ci parla attraverso i colori del minestrone, il frutteto ci offre in questi mesi un cesto di molteplicità che sembra farsi parabola della vita umana.

Recentemente la nostra foresteria — quel luogo dove l’ospite non manca mai e va accolto come Cristo stesso — si è riempita delle voci, dei passi veloci e dei pianti improvvisi di un gruppo di giovani famiglie. Guardando la bellezza e insieme la fatica di cercare un equilibrio tra il lavoro che incalza sullo schermo di uno smartphone e un figlio piccolo che reclama attenzione, mi è sembrato di vederle come i frutti di un grande cesto estivo: diverse, profumate, fragili, eppure cariche di una bellezza necessaria.

In questo incontro, la pesca è diventata subito il simbolo della loro quotidianità: una pelle vellutata e dolcissima, come la tenerezza dei figli piccoli, che però nasconde al centro un nocciolo duro, fatto di fatiche notturne, scadenze lavorative e di quella stanchezza che segna il volto ma non toglie il sorriso. È la dinamica del “nocciolo” della vita, quella struttura profonda che tiene insieme tutto il resto. Queste famiglie ci hanno ricordato che “nulla va anteposto all’amore”, nemmeno la corsa all’efficienza che spesso ci rende inquieti.

C’erano poi le albicocche, piccole e solari, metafora di quella “novità” e di quegli “stati nascenti” che ogni nuovo figlio porta in una casa. Ogni bambino è come l’ultimo arrivato in monastero: rompe lo schema dell’abitudine e ci obbliga a un ascolto nuovo, portando una parola profetica che ancora non avevamo messo in conto. La loro presenza ci educa a rallentare, perché ci sono verità che si comprendono solo sostando, non correndo.

Non potevano mancare le prugne, con quel loro sapore tipicamente agrodolce: il gusto di chi deve conciliare il “dentro” e il “fuori”, la casa e la professione, in un incastro che a volte sembra impossibile. Eppure, proprio in questo agrodolce, in questa capacità di tenere insieme opposti e contraddizioni, si manifesta l’unicità di ogni storia. È un ora et labora et lege vissuto tra pannolini e mail, dove ogni gesto, se abitato con cura, diventa profondo e richiama ad Altro.

Infine, l’anguria, grande e pesante, che per essere gustata deve essere spaccata e divisa. Mi ha richiamato l’istanza del “comune”: nessuno di questi genitori si salva da solo. La fatica di gestire tutto diventa sostenibile solo quando si accetta di mettersi alla stessa mensa della prossimità, indossando il grembiule del servizio reciproco. L’unità di queste famiglie non è uniformità, ma una rete di sguardi e braccia che si sostengono.

Insegnando loro l’antica arte dell’ascolto benedettino, abbiamo imparato noi da loro che cosa significa abitare il tempo con coraggio, nonostante le tribolazioni del mondo. Ci hanno lasciato il sapore di un’amicizia che va oltre lo spazio e la consapevolezza che, se si cammina insieme al passo del più lento, l’“arriverai” promesso da san Benedetto non è una meta lontana, ma una realtà che inizia già qui, tra il profumo della frutta e la bellezza di chiamarsi fratelli.