Porto abusivo di arma, condannato Pozzolo (ex FdI)

Il Tribunale di Biella ha disposto la pena di un anno e 3 mesi di reclusione per l'ex deputato nell'ambito della vicenda dello sparo di Capodanno 2024

Il tribunale di Biella ha condannato il deputato, ex di Fratelli d'Italia, Emanuele Pozzolo a un anno e tre mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena. Il giudice ha considerato colpevole il parlamentare per il capo di imputazione di porto abusivo di arma da collezione, mentre lo ha assolto per il possesso di munizioni di guerra. Si è conclusa così l’ultima udienza del processo sulla vicenda dello "sparo di Capodanno".

I fatti risalgono alla notte a cavallo tra il 31 dicembre del 2023 e l'1 gennaio del 2024 quando, nella sede della Pro Loco di Rosazza (in provincia di Biella), nel corso di una festa alla quale aveva partecipato anche il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro (pure lui di FdI) con gli agenti della sua scorta, oltre a numerosi altri esponenti politici locali, un colpo di pistola partito da un minirevolver di proprietà di Pozzolo aveva ferito alla gamba il genero del caposcorta di Delmastro, Luca Campana.

Pozzolo si è sempre dichiarato innocente. Il processo ha riguardato solo l’arma e i proiettili, perché l’accusa di lesioni era decaduta dopo il risarcimento pagato da Pozzolo a Campana e al conseguente ritiro della querela. Secondo lo stesso deputato condannato, con la sentenza di venerdì 31 ottobre «si è sgretolata un’altra parte delle accuse montate anche dai media».