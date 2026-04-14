Trump scarica Meloni: «Inaccettabile è lei». E torna ad attaccare il Papa

È ormai Donald Trump contro tutti. Il tycoon attacca nuovamente papa Leone XIV e allarga lo scontro – per la prima volta - anche alla premier Giorgia Meloni. Che ieri pomeriggio, se pur in maniera tardiva, aveva preso le difese del Pontefice. E stamattina da Verona aveva ribadito la sua posizione definendo le parole del presidente Usa ֿ«inaccettabili». Una presa di distanza plateale che ha mandato su tutte le furie Trump. Parlando con il Corriere della Sera, il titolare della Casa Bianca ha replicato alle parole della presidente del Consiglio. «Piace il fatto che la vostra presidente non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? - ha detto al quotidiano italiano -. Piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo. È lei che è inaccettabile - ha continuato - perché non le importa se l'Iran ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l'Italia in due minuti se ne avesse la possibilità. Non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato». Il presidente ha inoltre ammesso di non parlare con Meloni «da molto tempo». E ha aggiunto: «Non vuole aiutarci con la Nato, non vuole aiutarci a sbarazzarci dell'arma nucleare. È molto diversa da quella che pensavo». In un'altra intervista al Corriere, lui stesso aveva definito la premier italiana un'amica e una grande leader che «cerca sempre di aiutare». Ma adesso, ha tuonato il tycoon, «non è più la stessa persona, e l'Italia non sarà lo stesso Paese. L'immigrazione sta uccidendo l'Italia e tutta l'Europa». Trump poi è tornato alla carica contro Leone XIV: «Non capisce, e non dovrebbe parlare di guerra, perché non ha idea di quello che sta succedendo – ha detto -. Non capisce che in Iran hanno ucciso 42mila manifestanti lo scorso mese».







