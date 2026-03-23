Parodi si è dimesso da presidente dell'Anm

La decisione derivante da "motivi personali" e «non legate al referendum». Parodi ha comunicato pochi minuti prima delle 15 la decisione al Comitato direttivo centrale dell'associazione.

Cesare Parodi, si è dimesso dalla carica di presidente dell'Associazione nazionale magistrati. A quanti si apprende la decisione è stata giustificata da "motivi personali e familiari". Parodi ha comunicato pochi minuti prima delle 15 la decisione al Comitato direttivo centrale dell'associazione. «Le dimissioni decise sabato per gravi motivi familiari - spiega - e assolutamente non legate al referendum».