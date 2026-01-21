Nordio sul referendum: «Molti all'opposizione votano "No" solo per ragioni politiche»

Il Guardasigilli Carlo Nordio si presenta a Montecitorio per le tradizionali comunicazioni sull'amministrazione della giustizia di inizio anno. Ma nel clima da campagna elettorale permanente, i titoli se li prende il prossimo referendum del 22 e 23 marzo sulla separazione delle carriere. «La riforma non è contro la magistratura, l'opposizione, non è contro nessuno - assicura Nordio - vi sono stati moltissimi esponenti lontani dalla nostra posizione politica che si sono schierati a favore. Un rappresentante dell'opposizione, l'onorevole Goffredo Bettini (del Pd, ndr), ha detto che sarebbe stato favorevole ma poiché questo è un voto politico pro o contro Meloni, lui voterà contro». Il riferimento è alle parole dello storico esponente dei dem, inizialmente schieratosi per il "Sì", in contrasto con la linea del partito, salvo fare marcia indietro un paio di giorni fa («il voto sul referendum è diventato un sì o un no alla premier Meloni» e quindi «il mio voto a ciò sarà conseguente»).

Tensioni in Aula anche dopo un'altra battuta del ministro, che definito «petulante litania, davanti alla quale non c'è possibilità di replica» la tesi secondo cui con la separazione delle carriere «vogliamo mettere il Pm sotto l'esecutivo». Forti le proteste dai banchi dell'opposizione, a partire dal deputato dem Federico Fornaro, con il presidente di turno Fabio Rampelli che ha richiamato i deputati all'ordine: «Vogliamo limitare il diritto di parola e pensiero al governo? Non esageriamo».

Non si è trattato dell'unico momento di tensione in Aula. Forti proteste nell'opposizione anche dopo le parole del ministro Nordio sull'alto tasso di suicidi nelle carceri italiane: «L'unica notizia, non dico buona, ma meno brutta, è che il trend si è invertito: quest'anno la percentuale di suicidi è diminuita del 10%. E' sempre alta e intollerabile, però quel trend iniziato un paio d'anni fa oggi si è invertito». Nordio ha definito in ogni caso i suicidi in carcere «un fallimento da parte dello Stato». Anche in questo caso le reazioni del centrosinistra non si sono fatte attendere. Per Marco Grimaldi (Avs), «i penitenziari sono al collasso: 63.868 detenuti per 46.124 posti disponibili, un tasso di sovraffollamento del 138,5% e 238 morti in un anno, di cui 79 suicidi. È il bilancio più tragico degli ultimi anni». Mentre +Europa ha chiesto all'esecutivo un impegno per «un provvedimento urgente finalizzato a risolvere il drammatico sovraffollamento carcerario e a ripristinare la legalità costituzionale, anche valutando di prevedere un automatismo, al momento della cognizione, per disporre le misure alternative più idonee nei casi di pene inferiori ai quattro anni».