Macron a Roma: Sant'Egidio, il Papa e il soccorso a un anziano

È iniziata con un omaggio al beato Floribert Bwana Chiu, il giovane congolese della Comunità di Sant'Egidio martire a Goma, la visita di Emmanuel Macron alla Comunità di Sant'Egidio. Il presidente francese, all'interno della basilica di Santa Maria in Trastevere, ha sostato qualche minuto in silenzio nella cappella dove è esposta la giacca che Floribert, doganiere e volontario indossava quando fu ucciso nel 2007 per aver rifiutato di far passare carichi di cibo avariato, proteggendo così la salute dei più poveri. Il presidente francese è da ieri a Roma. Oggi incontrerà in Vaticano (per la prima volta) Papa Leone XIV.

Ieri il primo giorno della visita non ufficiale nella capitale con Macron protagonista di un gesto di umanità per le strade del centro. Dopo aver fatto tappa nello storico ristorante di Piazza del Popolo, "Dal Bolognese", il presidente francese ha passeggiato per Via del Corso con la moglie Brigitte, accompagnato da un folto corteo. Ed è qui che ha bloccato tutto il suo staff per prestare soccorso a un cittadino accasciato su un gradino lungo il tragitto. Macron ha chiesto ai suoi medici personali di aiutare l'anziano e di sincerarsi delle sue condizioni. Dopo un quarto d'ora, il leader francese ha salutato l'uomo stringendogli la mano, ha scattato un selfie con alcuni connazionali, per poi riprendere la sua passeggiata.

Oggi - dicevamo - il "faccia a faccia" con il Papa.. Oltre alla questione diplomatica e alle azioni da mettere in campo per la pace, nel faccia a faccia non è da escludere che possano essere affrontati anche i temi legati al fine vita al centro di un intenso dibattito in Francia. Nessun incontro invece in programma con il governo italiano.