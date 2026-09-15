Legge elettorale, via libera del Senato. Le principali novità introdotte in seconda lettura

Il Senato archivia la seconda lettura della riforma elettorale tra le proteste delle opposizioni e qualche mugugno nel centrodestra. L'Aula di Palazzo Madama approva il testo con 113 voti favorevoli, 71 contrari e 2 astenuti. La legge torna ora alla Camera per il terzo round parlamentare, a partire dal 28 settembre, con probabile fiducia e l'incognita del voto segreto.

La principale novità rispetto alla prima lettura di Montecitorio è l'introduzione delle preferenze, anche se parziali: restano i capilista bloccati, ma si potranno esprimere fino a tre preferenze da una lista di sei nomi con alternanza di genere. Nessuna novità sulla soglia per l'assegnazione del premio di maggioranza: resterà al 42% nonostante un lungo confronto in maggioranza che sembrava preludere a una modifica al ribasso. Alla coalizione che centra l'obiettivo saranno dunque assegnati 70 deputati e 35 senatori. Stando ai calcoli di Youtrend, con questa formulazione i parlamentari eletti con preferenze potrebbero essere intorno al 43%, con una percentuale del 42% al Senato e del 44% a Montecitorio.

Eliminata la cosiddetta norma anti-cespugli, prevista nella versione approvata alla Camera. Salta la soglia del 3% per poter concorrere alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione. Dunque, anche i voti espressi a favore delle liste collegate che non superano lo sbarramento saranno conteggiati ai fini dell'assegnazione del premio di maggioranza.

Novità anche sul voto estero (ed è qui che si registra qualche mal di pancia in casa FI e Udc): le attuali 8 circoscrizioni complessive saranno accorpate e ridotte a due per la Camera e a una per il Senato. Mentre viene confermato l'obbligo di raccolta firme per le forze politiche non presenti in Parlamento. La soglia minima di sottoscrizioni necessarie per candidarsi è stata però notevolmente aumentata passando dalle attuali 1.500 firme per collegio a 6mila. Per partiti come Più Europa e Futuro Nazionale, presenti in una delle due Camere ma con un gruppo costituito dopo il 31 dicembre 2025, la soglia resta a 1.500.

Al Senato entra anche una modifica alla norma sul voto per i fuori sede, che viene esteso anche ai caregiver. Potranno votare nel comune di domicilio purché vi abitino da almeno 9 mesi e previa iscrizione all'apposito registro istituito dall'amministrazione.

La seduta di Palazzo Madama termina con il flash mob delle opposizioni, che espongono cartelli gialli e rossi con la scritta "No alla legge truffa". «Questa legge è un imbroglio - tuona il capogruppo del Pd, Francesco Boccia -. Avete previsto che il 42% possa far scattare un premio fino a 70 deputati e 35 senatori, ma che idea di democrazia è?». Mentre il collega pentastellato, Luca Pirondini, viene richiamato all'ordine dal presidente Ignazio La Russa mentre mostra un fac simile della scheda elettorale con su scritto “Fratelli di casta” durante il suo intervento. «Meloni dà la sua svolta autoritaria - attacca il leader di Avs Angelo Bonelli -: impedisce alle forze politiche fuori dal Parlamento di presentarsi alle prossime elezioni. Ha dimenticato da dove viene».

La battaglia, come detto, si sposta ora alla Camera, dove le opposizioni tenteranno di stanare le contraddizioni interne alla maggioranza affidandosi al voto segreto. Anche se nel centrodestra prevale l'ottimismo: «Non vedo nessuno scoglio. Mi pare non ci siano dubbi di qualche sovvertimento - dice la ministra delle Riforme Elisabetta Casellati -. Non so se ci sarà la fiducia, facciamo un passo alla volta».