Landini: nuova primavera per il Paese

Il segretario della Cgil: «Si è dimostrato che la Costituzione non va cambiata». E dà appuntamento in piazza per festeggiare

Si è dimostrato che la Costituzione non va cambiata, non va stravolta, ma va applicata. È un messaggio di unità. Visto questo bellissimo risultato, questa bellissima giornata, noi pensiamo che sia anche utile dire a tutti quelli che vogliono festeggiare con noi che verso le 18-18.30 possiamo ritrovarci a piazza Barberini. È cominciata una nuova primavera nel nostro Paese», così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dal Comitato società civile per il no al referendum riunito al Centro congressi Frentani a Roma, sottolineando «la grandissima partecipazione al voto» e «la difesa dell'autonomia e dell'indipendeza della magistratura».