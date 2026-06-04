Nel weekend si tornerà a votare: la mappa dei ballottaggi (e quali sono quelli che contano)

Domenica e lunedì secondo turno per eleggere i sindaci di 41 città sopra i 15mila abitanti. Tra queste Vigevano, dove il candidato di Vannacci (che ha preso oltre il 14%) potrebbe fare da ago della bilancia tra progressisti e FI. La ministra delle Riforme Casellati ribadisce la sua contrarietà alle preferenze per i rischi di «voto di scambio»

Archiviata la grande delusione di Venezia, il centrosinistra attende i ballottaggi di domenica e lunedì per fare il bilancio delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. E ancora una volta Elly Schlein ha attraversato la Penisola per convincere gli elettori nell’ultima partita prima delle prossime politiche. Un test per la coalizione al completo dopo anni di strappi e pazienti tessiture della segretaria del Pd, che vorrebbe vedere premiati i suoi sforzi, prima di sedersi al tavolo con gli alleati per la stesura del programma e la scelta delle regole per designare il candidato premier. Per la maggioranza la partita più importante è stata già vinta con l’exploit inatteso (anche per le dimensioni) di Simone Venturini nella città dei dogi, ma sono tanti i Comuni ancora in bilico su cui gli schieramenti vogliono mettere cappello.

Resta ancora da definire chi governerà in 41 Comuni sopra i 15 mila abitanti, sei dei quali sono capoluoghi. Si tratta di Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani . Come nelle città che hanno chiuso la pratica al primo turno, la differenza potranno farla le liste civiche legate ai candidati sindaci, sempre più premiate nelle competizioni locali. Un tentativo, quello di allargare i consensi fuori dagli schemi partitici, su cui da tempo puntano anche i dem. Ma soprattutto la differenza la potranno fare i centristi che non si sono schierati né a destra né a sinistra, così come il partito dell’ex generale Vannacci. Un caso che potrebbe diventare un campanello di allarme anche per le politiche del prossimo anno è quello di Vigevano . Futuro Nazionale lì ha preso il 14% dei consensi al primo turno e per il secondo sarà senz’altro decisivo. A sfidare il fronte progressista per il centrodestra sarà un candidato di Forza Italia, il partito più distante della coalizione meloniana rispetto alle istanze vannacciane.

Ad Agrigento si affronteranno Michele Sodano (centrosinistra) e Dino Alonge (Fi-Fdi-Udc e autonomisti). Il primo ha sfiorato il 40% al primo turno ma a fare la differenza potrebbero essere gli elettori del terzo candidato in ordine decrescente: Luigi Gentile, appoggiato da Lega e Dc, aveva ottenuto il 14% delle preferenze, in polemica, però, con il centrodestra. Centristi decisivi anche ad Arezzo , dove Marcello Comanducci (centrodestra) ha superato di 11,45 punti Vincenzo Ceccarelli (centrosinistra), mentre il 20% è stato preso da Azione che ora ha rifiutato il “corteggiamento” del centrosinistra. A Chieti , dopo una consiliatura di centrosinistra, vanno al ballottaggio Giovanni Legnini, candidato del centrosinistra in vantaggio con il 47,2% e Cristiano Sicari, sostenuto dalle forze di maggioranza tranne la Lega (27,47%), che però potrebbe convergere.

Suspense a Lecco dove la sfida sarà tra il sindaco di centrosinistra uscente Mauro Gattinoni (42,53%) e il candidato del centrodestra Filippo Boscagli, avanti con 48,65%. Sia i centristi che il Patto per il Nord hanno lasciato libertà di voto. A Macerata il sindaco uscente Sandro Parcaroli (centrodestra) ha sfiorato la vittoria al primo turno con il 49,96%. L’avversario di centrosinistra Gianluca Tittarelli (41,95%) ha cercato l’intesa con il centrista Marco Sigona, il candidato che al primo turno aveva ottenuto il 3,48% con la lista Officina delle Idee. Dopo due mandati targati Pd, a Trani si sfideranno Marco Galiano (40,69%), sostenuto al primo turno dal Pd ma non dal M5s, e Angelo Guarriello (30,32%) per il centrodestra. Neanche qui si è riusciti a fare apparentamenti in queste due settimane. Fiato sospeso, dunque, fino alle 15 di lunedì.