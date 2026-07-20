L'uomo morto in manette, le reazioni della politica e della città: cosa è successo a Bologna

Un uomo di 43 anni, Abderrahim Fakir, di origine marocchina, in Italia da quando aveva 7 anni, regolare, sposato e titolare di una impresa di facchinaggio impegnata nella logistica, è morto ieri a Bologna in via Svevo, nel cuore del Pilastro, quartiere popolare e multietnico, durante un intervento della polizia. «Aiuto, basta, basta» sono state le sue ultime parole mentre due agenti lo bloccavano a faccia in giù, come si vede nelle immagini di un video in cui gli agenti cercano di portargli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. Un terzo uomo, probabilmente un residente, aiuta gli agenti tenendogli le caviglie. Attorno a loro anche due soccorritori, che però non intervengono. Dopo qualche minuto l'uomo smette di dimenarsi e sembra perdere i sensi, mentre i poliziotti gli bloccano anche le caviglie. Uno dei due prova a sincerarsi delle sue condizioni, ma senza risposta.

Abderrahim Fakir, 43enne marocchino morto a Bologna durante un intervento della polizia, Bologna, 19 luglio 2026. ANSA/SARA FERRARI

La polizia, racconta un testimone, era arrivata sul posto dopo che qualcuno dal condominio aveva sentito delle urla provenire dal garage, ma lui «non ha fatto niente - aggiunge il testimone -, era un po' agitato, chiedeva solo aiuto». Fakir era lì per fare visita ad alcuni parenti e secondo i racconti di alcuni testimoni sul posto era in forte stato di agitazione; i poliziotti, prima di bloccarlo, avrebbero infatti anche utilizzato lo spray urticante. A parlare dopo l'accaduto anche la sorella della vittima: «Non sappiamo cosa sia successo - dice ai cronisti, molto scossa -. Lo sanno loro, la polizia, cosa è successo. Lo hanno ammanettato ed è morto. Lo hanno aggredito loro, ci sono testimoni». Sulla vicenda è intervenuta anche la senatrice di Avs Ilaria Cucchi, che ha annunciato un'interrogazione parlamentare: «Quello che vediamo nel video di Bologna è un fatto estremamente grave. Si tratterebbe dell'ennesimo caso di un uomo in chiaro stato confusionale, che chiede aiuto e invece di avere soccorso viene bloccato dalle forze dell'ordine e si dirà che è morto per asfissia posturale. Mi auguro che non sia così, che non sia l'ennesimo caso, come quello che è successo a Riccardo Magherini o a Federico Aldrovandi». Nel frattempo l'Ausl di Bologna ha disposto un'indagine interna per fare luce sull'episodio e la questura di Bologna ha fatto sapere che le «bodycam dei poliziotti verranno subito messe a disposizione del pm» Domenico Ambrosino.

La questura intanto ha fornito la sua ricostruzione dei fatti: «Gli agenti sono intervenuti su richiesta dei cittadini che avevano segnalato una persona in escandescenza e, per contenere il soggetto, sono stati aiutati da altri cittadini, anche a seguito del danneggiamento di un'auto. I poliziotti hanno richiesto immediatamente anche l'ausilio dei sanitari del 118 e dopo le operazioni di contenimento effettuate anche alla presenza dei sanitari, l'uomo è deceduto».

Anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore e il presidente della Regione, Michele de Pascale sono intervenuti sul fatto, chiedendo che «venga fatta piena luce su quanto avvenuto»; nella serata di ieri, intanto, i residenti del Pilastro hanno lanciato un presidio per protestare contro quello che i parenti di Abderrahim Fakir hanno definito «un assassinio di Stato». Questa sera alle 19 in piazza Nettuno a Bologna si svolgerà una manifestazione indetta dallo stesso sindaco Lepore «per stare uniti e ritrovarci, per essere vicini alla comunità del Pilastro in un momento così doloroso. Ritroviamoci per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abderrahim Fakir, per un momento di raccoglimento e riflessione, per affrontare uniti questa tragedia come Bologna sa fare», ha concluso il sindaco.