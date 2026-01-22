Approvata alla Camera la legge sulle attività educative non formali

Via libera dell'Aula della Camera alla proposta di legge delega sul sostegno delle attività educative e ricreative non formali per i ragazzi, su cui si è astenuto solo il gruppo M5s. Il testo, in prima lettura a Montecitorio e che ora passa al Senato, riguarda, la promozione con il coinvolgimento dei Comuni delle attività, come il dopo scuola o i centri estivi, che fanno parte dello spazio educativo ma che vanno al di là del tempo scolastico. Il testo prevede tra l'altro, l'istituzione nello stato di previsione del ministero dell'Economia, per il successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali. Si prevede un coinvolgimento delle scuole e specifiche misure sono dedicate ai piccoli Comuni sotto i 3mila abitanti. Previsto un contributo attivo degli enti del Terzo settore e religiosi. Viene istituito anche un Osservatorio nazionale delle attività di educazione non formale, con l'obiettivo di individuare e rimuovere le criticità in stretto contatto con le famiglie e le scuole.

Il testo che ha come prima firmataria l'ex ministra della Famiglia Elena Bonetti ed è stata formalizzata alla Camera nel luglio 2023, ha come punto di forza la presenza tra i firmatari di tutti i partiti. Oltre a quelli di opposizione, ci sono – fra le altre, per la maggioranza – le firme di Roberto Pella, Giuseppe Castiglione, Isabella De Monte e Paolo Emilio Russo di Forza Italia; di Rebecca Frassini della Lega; di Ilaria Cavo di Noi moderati e Giovanni Luca Cannata di Fdi. L’obiettivo è quello di dare risposte adeguate alla sfida educativa che ci sollecita in modo urgente (ancor più dopo la pandemia) e che richiede una strategia strutturale e una visione integrata per mettere in campo azioni concrete in grado di garantire, in maniera uniforme nel territorio nazionale, equità ed empowerment delle nuove generazioni. Ma anche continuità di risorse per sostenere ele arrività tra l'altro di associazioni sportive, culturali, che coinvolgono fra l’altro gli oratori, il mondo scout e più in generale il Terzo settore. Nella fase delicata del Covid sono stati stanziati 450 milioni in tre anni, di cui 328 destinati ai Comuni, specificamente per i centri estivi. Con la legge di Bilancio 2024 il governo, su iniziativa della ministra Eugenia Roccella, finanziando all’articolo 52 un “Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori” ha dato un primo segnale in questa direzione, stanziando 60 milioni per le iniziative dei centri estivi. Ora con questa norma si cerca di dare un inquadramento strutturale e stabile a questi interventi.

«In tutte le famiglie arriva prima o poi un bisogno urgente: trovare spazi educativi per i propri figli, oltre la scuola - dice la presidente di Azione, Elena Bonetti - Una crescita sana, equilibrata e piena per bambini e adolescenti richiede gioco, socialità, incontro, scoperta, condivisione», ricordando come questa esigenza emerga con forza soprattutto nei mesi estivi, ma attraversi tutto l'anno. La legge, ha spiegato, «dà finalmente una risposta a questo bisogno, riconoscendo e sostenendo l'educazione non formale. Riconoscere e sostenere non sono parole neutre: se lo Stato riconosce, accende uno sguardo su esperienze che già esistono e se ne assume la responsabilità». La legge delega, «frutto di un lavoro condiviso tra maggioranza e opposizione, è un patto per il futuro che stiamo scrivendo e sancendo» e «costruisce un pezzo in piu' della nostra comunità educante».

Il governo si è mosso, aggiunge Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali a Montecitorio, «con energia e determinazione e ha investito con la legge di bilancio appena approvata ben 60 milioni di euro, che saranno destinati a marzo alle amministrazioni che ne faranno richiesta e che consentirà di dare un contributo sotto forma di rimborso fino a 400 euro per ciascuna famiglia. Altrettanto importante è che la Camera si sia impegnata a sostenere con voto unanime queste iniziative con la 'Delega per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali'', un testo proposto da Elena Bonetti e condiviso - già all'inizio della legislatura - da molti deputati di maggioranza ed opposizione. È l'ennesima dimostrazione che su questioni che riguardano la qualità della vita dei cittadini e i diritti dei più piccoli il Parlamento è capace di fare squadra».