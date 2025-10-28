Non siamo pesci

Il Mediterraneo come crocevia di scelte impossibili: il gesto che salva di Chris e l’obbedienza forzata di Musa, tra panico, trafficanti, processo, prigioni e possibilità di rinascita

Chris accoglie tra le sue braccia un bambino solo sul gommone. Lo stringe al petto per riscaldarlo e proteggerlo, mentre intorno il panico cresce e i passeggeri si spingono, si buttano in mare, temendo di sprofondare. Quando gesto di protezione verso un altro essere umano gli salverà la vita. Parallelamente, Musa guida il suo gommone sotto la minaccia dei trafficanti. Per lui sopravvivere significa obbedire, anche se ciò lo espone, una volta in Italia, a un processo e alla prigione.

Nei quattro anni nel carcere di Agrigento studia, si ricostruisce, crea legami che gli permettono, una volta fuori, di trovare un lavoro e intraprendere un nuovo percorso di vita. Due ragazzi, due destini segnati dal mare e dalle scelte impossibili che la sopravvivenza impone, in un viaggio dove coraggio, paura e quel che resta dell’umanità si intrecciano tra le acque del Mediterraneo e le prigioni libiche, le torture più efferate e i trafficanti, fino all’ultimo istante.