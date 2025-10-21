Mare aperto

Viviana è coordinatrice di ricerca e soccorso della ONG Sos Humanity Osserva il mare a poche miglia dalla Libia, dove ogni giorno si consuma la tragedia di chi tenta di fuggire da guerre e prigionia. Nel Mediterraneo, le vite di Chris e Musa si intrecciano con quelle dei trafficanti e delle milizie libiche. Chris lotta per sopravvivere su un gommone sovraffollato, affrontando fame, paura e il rischio costante di annegare. Parallelamente, Musa, a soli sedici anni, si trova a guidare un gommone pieno di persone, diventando - involontariamente e inconsapevolmente - lui stesso scafista e assumendosi la responsabilità di quelle vite. Tra onde gelide, notti senza luce e l’orrore di naufragi imminenti, il mare diventa teatro di coraggio, disperazione e scelte impossibili.