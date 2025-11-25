TACCUINO CELESTE - Perché i Papi viaggiano tanto?

Come meta del suo primo viaggio Papa Leone XIV ha scelto la città turca di Iznik, nome attuale dell’antica Nicea sede, 1700 anni fa, del primo Concilio ecumenico della storia. Ma perché i Pontefici viaggiano tanto? Devono proprio farlo? È la domanda al centro del nuovo episodio di Taccuino celeste. Dalla storica visita di Paolo VI in Terra Santa ai numeri da record di Giovanni Paolo II, il racconto di modi e stili diversi di viaggiare. Da Istanbul, la testimonianza del domenicano padre Claudio Monge.

