Ma siamo in Avvento o in Quaresima?

Il tempo di preparazione al Natale ha infatti molti elementi in comune con i giorni che portano alla Pasqua. Quali sono, e quali le differenze?
December 10, 2025
Forse non tutti lo sanno ma il viola, il colore della Quaresima, è anche tipico dell’Avvento. Il tempo di preparazione al Natale ha infatti molti elementi in comune con i giorni che portano alla Pasqua. Quali sono, e quali le differenze? Tra storia, liturgia e curiosità, risponde il nuovo episodio di Taccuino celeste.
In cosa credono davvero i cristiani? È la domanda a cui vuole rispondere “Taccuino celeste”, un podcast di Mondo e Missione, dedicato alla fede e alla vita delle Chiese, tra storia, testimonianze, curiosità. Ogni due settimane, un appuntamento scritto e letto dal giornalista Riccardo Maccioni

