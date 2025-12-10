Ma siamo in Avvento o in Quaresima?

Il tempo di preparazione al Natale ha infatti molti elementi in comune con i giorni che portano alla Pasqua. Quali sono, e quali le differenze?

Forse non tutti lo sanno ma il viola, il colore della Quaresima, è anche tipico dell’Avvento. Il tempo di preparazione al Natale ha infatti molti elementi in comune con i giorni che portano alla Pasqua. Quali sono, e quali le differenze? Tra storia, liturgia e curiosità, risponde il nuovo episodio di Taccuino celeste.

