Ma siamo in Avvento o in Quaresima?
Il tempo di preparazione al Natale ha infatti molti elementi in comune con i giorni che portano alla Pasqua. Quali sono, e quali le differenze?
1 min di lettura
December 10, 2025
Forse non tutti lo sanno ma il viola, il colore della Quaresima, è anche tipico dell’Avvento. Il tempo di preparazione al Natale ha infatti molti elementi in comune con i giorni che portano alla Pasqua. Quali sono, e quali le differenze? Tra storia, liturgia e curiosità, risponde il nuovo episodio di Taccuino celeste.
In cosa credono davvero i cristiani? È la domanda a cui vuole rispondere “Taccuino celeste”, un podcast di Mondo e Missione, dedicato alla fede e alla vita delle Chiese, tra storia, testimonianze, curiosità. Ogni due settimane, un appuntamento scritto e letto dal giornalista Riccardo Maccioni
Altri episodi
Episodio 2
December 1, 2025
In Libano Papa Leone incontra un Paese ferito, dove una cucina comunitaria nata tra le macerie di Beirut diventa segno di futuro condiviso.
Episodio 1
November 25, 2025
Primo episodio della nuova serie di Taccuino celeste dedicato ai Papi in viaggio, dal primo itinerario di Leone XIV a Iznik fino ai viaggi di Paolo VI e Giovanni Paolo II, con la testimonianza da Istanbul di padre Claudio Monge.