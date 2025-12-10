Mezzo secolo tra due mondi

La bellezza e il dolore, l'abbondanza e la povertà. A 55 anni dal suo approdo in Ecuador, Bepi Tonello ricorda le prime sensazioni di una terra che l'ha trattenuto a sé: parte di qui il dialogo con Lucia Capuzzi, nella prima puntata di Sfide Campesine, il podcast di Avvenire e Federcasse.

Sfide Campesine

Un dialogo di Bepi Tonello con Lucia Capuzzi in un podcast di Avvenire e Federcasse, la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Artigiane.

In redazione: Alessandro Saccomandi e Chiara Vitali

Grafica di Massimo Dezzani

Realizzazione e sound edit Valter Toni Kaleidon