Finanziare partecipando

La buona volontà non basta al terzo settore, e neanche le buone idee. Per il non profit lo scoglio delle risorse – economiche – è spesso quello su cui si infrangono molti dei sogni e dei progetti, che hanno il solo limite di non essere abbastanza conosciuti e capiti da chi sarebbe disposto a sostenerli. Nella seconda puntata di "A fattor comune", il podcast realizzato da Avvenire in collaborazione con Bper esploriamo il significato del crowdfunding e il suo ruolo concreto per lo sviluppo per l'economia sociale e dei territori, attraverso persone e comunità che stanno costruendo nuovi modelli di partecipazione e innovazione civica.