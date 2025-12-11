Finanziare partecipando
La buona volontà non basta al terzo settore, e neanche le buone idee.
December 11, 2025
La buona volontà non basta al terzo settore, e neanche le buone idee. Per il non profit lo scoglio delle risorse – economiche – è spesso quello su cui si infrangono molti dei sogni e dei progetti, che hanno il solo limite di non essere abbastanza conosciuti e capiti da chi sarebbe disposto a sostenerli. Nella seconda puntata di "A fattor comune", il podcast realizzato da Avvenire in collaborazione con Bper esploriamo il significato del crowdfunding e il suo ruolo concreto per lo sviluppo per l'economia sociale e dei territori, attraverso persone e comunità che stanno costruendo nuovi modelli di partecipazione e innovazione civica.
