Sassolini del 23 novembre 2026
Fatti per riflettere, ogni mattina con il direttore di Avvenire, Marco Girardo. Ogni notizia racconta un fatto. Un Sassolino prova a farci vedere qualcosa che quel fatto contiene, ma che a una prima lettura potrebbe sfuggire
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November 23, 2026
Sassolini è la nuova striscia quotidiana del direttore di Avvenire, Marco Girardo, realizzata insieme a Chiara Placenti: tre storie ogni giorno per capire che succede nel mondo, vicino e lontano e farsi provocare dalla realtà anche là dove non la conosciamo.
Una selezione di fatti, personaggi, luoghi, esperienze tratti - ma non solo - dalla lettura dell’attualità che ogni giorno offre Avvenire, per provare a leggere quanto ci accade intorno con cura e originalità.
I Sassolini si possono ascoltare dal lunedì al venerdì in diretta alle 7.30 su Radio in Blu, nel cuore del programma condotto da Chiara Placenti, e poi dalle 8 diventano un podcast ascoltabile su avvenire.it e sulle principali piattaforme streaming.
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