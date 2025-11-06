La giungla delle valute
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Altri episodi
Cristiano Dal Sasso, paleontologo del Museo di Storia Naturale di Milano, da sempre appassionato di fossili e dinosauri, ha scoperto Ciro, il primo dinosauro rinvenuto in Italia.
Dopo l’uccisione di James Foley (2014), la madre Diane cerca giustizia — non vendetta — con la Foley Foundation, fino al confronto con un assassino
Commemorazione di tutti i defunti
Tra dazi e penultimatum dell’America di Trump, la prima puntata indaga con Tuzzi, Mandelli e Alfieri come le barriere ridisegnano aziende e prezzi e come attrezzarsi
Il Mediterraneo come crocevia di scelte impossibili: il gesto che salva di Chris e l’obbedienza forzata di Musa, tra panico, trafficanti, processo, prigioni e possibilità di rinascita