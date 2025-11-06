<Podcast<Qui ci vuole un’impresa

La giungla delle valute

Seconda puntata di “Qui ci vuole un’impresa”: tra guerre, incertezza e volatilità dei cambi, come orientarsi sui mercati valutari—valute rifugio, rischi e strategie operative per le imprese
1 min di lettura
November 6, 2025
Le guerre vere, le guerre commerciali, le guerre di nervi. L’incertezza globale ha contagiato i mercati, tutti i mercati. A partire da quello valutario, termometro dei rapporti tra Paesi, delle tensioni latenti e degli esiti possibili. Cosa aspettarsi? Come muoversi? Come cercare valute o “destinazioni” tranquille? Ne parliamo nella seconda puntata di Qui ci vuole un’impresa, il podcast di Avvenire in collaborazione con Bper.
Guidati da Massimo Tuzzi (amministratore delegato di Holding Terra Moretti),  Marco Mandelli (chief corporate & investment banking di Bper) e Paolo Alfieri (giornalista economico di Avvenire) proviamo a capirne di più, e soprattutto a scoprire come non farci trovare del tutto impreparati in quella che è diventata un’impresa per tutti: misurarsi con un mercato che cambia tutti i giorni.

