La giungla delle valute

Cristiano Dal Sasso, paleontologo del Museo di Storia Naturale di Milano, da sempre appassionato di fossili e dinosauri, ha scoperto Ciro, il primo dinosauro rinvenuto in Italia.

l rebus dei dazi - Qui ci vuole un'impresa

Tra dazi e penultimatum dell’America di Trump, la prima puntata indaga con Tuzzi, Mandelli e Alfieri come le barriere ridisegnano aziende e prezzi e come attrezzarsi