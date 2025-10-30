l rebus dei dazi - Qui ci vuole un’impresa
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Altri episodi
Il Mediterraneo come crocevia di scelte impossibili: il gesto che salva di Chris e l’obbedienza forzata di Musa, tra panico, trafficanti, processo, prigioni e possibilità di rinascita
Due padri detenuti, tra giustizia riparativa e ascolto, riscoprono una paternità imperfetta ma presente: una voce che accorcia le distanze anche dietro le sbarre
XXX Domenica Tempo Ordinario – Anno C
Viviana, coordinatrice SAR di SOS Humanity, veglia a poche miglia dalla Libia su chi fugge da guerre e prigionia. Chris lotta su un gommone sovraffollato; Musa, 16 anni, è costretto a guidarlo: traffici, milizie, notti senza luce.
Arrivata in Italia a 17 anni per sfuggire a un padre violento, Amel scivola tra relazioni sbagliate, reati e carcere, ingabbiata da una lunga solitudine.