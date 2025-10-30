l rebus dei dazi - Qui ci vuole un’impresa

Tra dazi e penultimatum dell’America di Trump, la prima puntata indaga con Tuzzi, Mandelli e Alfieri come le barriere ridisegnano aziende e prezzi e come attrezzarsi

Attraverso la voce di un imprenditore e della banca che lo affianca ci facciamo guidare nei meandri di alcune complessità che scandiscono l’attuale scenario geopolitico: grandi questioni di cui sentiamo parlare quotidianamente ma che non comprendiamo fino in fondo, e per questo ci sembrano più lontane e “ostili” di quanto non siano. Addentrandoci, capiremo di più. E troveremo vie d’uscita utili per tutti, ognuno con la sua “impresa” quotidiana.

Dazi sì, dazi no, forse. Minacce, ultimatum, penultimatum e sconti. Bastoni e carote. Da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca non passa giorno in cui non sentiamo parlare di nuove barriere commerciali. Ma che impatto hanno, alla fine, sull’organizzazione di un’azienda? E sui prezzi finali dei prodotti? Sono solo alcune delle domande a cui rispondiamo nella prima puntata di Qui ci vuole un’impresa, il podcast di Avvenire in collaborazione con Bper. Guidati da Massimo Tuzzi (amministratore delegato di Holding Terra Moretti), Marco Mandelli (chief corporate & investment banking di Bper) e Paolo Alfieri (giornalista economico di Avvenire) proviamo a capirne di più, e soprattutto a scoprire come non farci trovare del tutto impreparati in quella che è diventata un’impresa per tutti: misurarsi con un mercato che cambia tutti i giorni.