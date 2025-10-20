Amel. Come una madre, come un figlio
di Costanza Oliva
Arrivata in Italia a 17 anni per sfuggire a un padre violento, Amel scivola tra relazioni sbagliate, reati e carcere, ingabbiata da una lunga solitudine.
Amel è arrivata in Italia a 17 anni, in fuga da un padre violento. Ha vissuto relazioni sbagliate, reati, carcere. Ma soprattutto, una lunga solitudine. In comunità, durante l’esecuzione di una pena alternativa, inizia un percorso di giustizia riparativa che non passa da un incontro con la vittima — ma da una trasformazione interiore. Prima il confronto con sé stessa, poi l’apertura agli altri: un operatore che diventa una figura di riferimento, una volontaria che sa ascoltare senza chiedere nulla in cambio, un ragazzo con disabilità che la sceglie come madre.
