I muri si alzano

Ad Haiti la distopia diventa realtà. La violenza è all’ordine del giorno, le gang controllano il territorio e a sparare sono soprattutto ragazzini. Nei quartieri, le persone alzano barriere per difendersi dagli spari. Una difesa psicologica che, però, non può fermare nessun proiettile.