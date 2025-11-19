Elezioni regionali qual è la posta in gioco

November 18, 2025 Sudan, la guerra «sconvolgente» contro i civili. Che cosa sta accadendo Ascolta Con un territorio ricco di materie prime e un porto strategico sul Mar Rosso, il Paese attira grandi interessi. La guerra brutale continua, e ha per prima vittima la popolazione. Ne parliamo in un nuovo episodio di Dentro l'Avvenire

Ep105 September 19, 2025 Il dilemma mediorientale. Riconoscere o no, adesso, lo Stato di Palestina? Ascolta Il dibattito all'Assemblea generale dell'Onu del 22 settembre portrebbe essere decisivo per il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina. Una possibilità su cui, finora, l'Occidente è stato piuttosto freddo: solo 9 stati dell'Unione europea lo riconoscono, nessuno del G7. Quali sono le motivazioni e i possibili vantaggi del riconoscimento? Luca Geronico ne parla con Pasquale Ferrara, ambasciatore emerito e primo sottoscrittore della lettera aperta per chiedere al governo italiano di riconoscere la Palestina; Paola Caridi, storica e giornalista, autrice del libro Hamas - dalla resistenza al regime; Agostino Giovagnoli, professore emerito di Storia Contemporanea all'Università Cattolica di Milano.

Episodio 101 June 26, 2025 Che cosa sono davvero le cure palliative Ascolta Farsi carico a tutto tondo della sofferenza di una persona malata e della sua famiglia: è questo lo scopo delle cure palliative, rivolte solitamente a persone che hanno una malattia cronica, inguaribile e spesso evolutiva.

Episodio 95 May 15, 2025 Andiamo in Perù, nella città di Papa Leone XIV Ascolta È la città dove Papa Leone XIV è conosciuto semplicemente come “Padre Robert”: si chiama Chiclayo e si trova nel nord-ovest del Perù, a pochi chilometri dalla costa. Lì Robert Prevost è stato vescovo dopo anni di missione in altre zone del Paese. Alcune immagini girate in questi giorni lo raccontano: Prevost a cavallo su una strada di terra battuta o con l’acqua alle ginocchia durante un'inondazione. Pezzi di vita dell’attuale Papa tra cui proviamo a tracciare dei legami.