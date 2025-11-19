Carlo Acutis: punti interrogativi
Carlo Acutis ormai è santo, ma la sua eredità vive nelle domande
1 min di lettura
November 19, 2025
Carlo Acutis ormai è santo, ma la sua eredità vive nelle domande - moltissime - che si pongono giovani e adolescenti ispirati dalla sua vita. Le ascoltiamo, perché tra i loro punti interrogativi si nascondono nuovi frammenti della vita di Carlo.
CARLO è un podcast originale prodotto da Avvenire in collaborazione con la diocesi di MilanoIdeato e scritto da Andrea CeredaniRealizzato con la supervisione editoriale di Marco Ferrando, Alessandro Saccomandi, Chiara VitaliSound design : Daniele Bertinelli Grafica: Massimo Dezzani
