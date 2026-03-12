L'amore è cieco
Il quarto episodio di “Al Buio. Storie che non si vedono” è un'immersione nel mondo del dating e delle relazioni: Cosa vuol dire amarsi senza vedersi?
March 12, 2026
Le storie di Maria Lucchet e Simone Alessandrina, due guide del Dialogo nel Buio all’Istituto dei Ciechi di Milano, permettono di esplorare l’universo degli appuntamenti. Maria Lucchet, racconta il percorso che l’ha condotta all’amore e al matrimonio, passando anche attraverso il legame con il suo cane guida, Tessa. Simone invece riflette su come l’attrazione e l’innamoramento possano nascere da una voce, da un modo di ragionare e di comportarsi che trascendono la dimensione fisica. Perché, alla fine, relazionarsi con una persona cieca non richiede un manuale di istruzioni.
"Al Buio. Storie che non si vedono" è il podcast di Maria Gomiero e Giulia Venini, vincitore della seconda edizione del premio giornalistico Matteo Scanni. Una serie in sei episodi che racconta la disabilità visiva attraverso le voci di persone cieche e ipovedenti, tra autonomia, inclusione, lavoro, relazioni, sport e futuro.
