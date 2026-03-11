Il dialogo dell’amicizia

L’esperienza di padre Daniele Mazza mostra che il dialogo è possibile: nasce dalla conoscenza dell’altro e cresce nell’amicizia.

In un mondo in cui le logiche del conflitto sembrano prevalere su qualsiasi forma di dialogo, l’esperienza di padre Daniele Mazza, missionario del Pime che per anni si è dedicato alla conoscenza del buddhismo arrivando a conseguire un dottorato in un’università della Thailandia, ci parla della possibilità - e anche della bellezza - di un incontro e di un confronto, che partono dalla conoscenza e soprattutto dall’amicizia.

