Il dialogo dell’amicizia
L’esperienza di padre Daniele Mazza mostra che il dialogo è possibile: nasce dalla conoscenza dell’altro e cresce nell’amicizia.
1 min di lettura
March 11, 2026
In un mondo in cui le logiche del conflitto sembrano prevalere su qualsiasi forma di dialogo, l’esperienza di padre Daniele Mazza, missionario del Pime che per anni si è dedicato alla conoscenza del buddhismo arrivando a conseguire un dottorato in un’università della Thailandia, ci parla della possibilità - e anche della bellezza - di un incontro e di un confronto, che partono dalla conoscenza e soprattutto dall’amicizia.
Taccuino del mondo è un podcast a cura della redazione di Mondo e Missione. Montaggio: Riccardo Zoletto
