<Podcast<Taccuini, tra cielo e terra

Il dialogo dell’amicizia

L’esperienza di padre Daniele Mazza mostra che il dialogo è possibile: nasce dalla conoscenza dell’altro e cresce nell’amicizia.
1 min di lettura
March 11, 2026
In un mondo in cui le logiche del conflitto sembrano prevalere su qualsiasi forma di dialogo, l’esperienza di padre Daniele Mazza, missionario del Pime che per anni si è dedicato alla conoscenza del buddhismo arrivando a conseguire un dottorato in un’università della Thailandia, ci parla della possibilità - e anche della bellezza - di un incontro e di un confronto, che partono dalla conoscenza e soprattutto dall’amicizia.
Taccuino del mondo è un podcast a cura della redazione di Mondo e Missione. Montaggio: Riccardo Zoletto

Altri episodi

March 4, 2026

Perché l'esposizione del corpo di san Francesco?

Oltre 370 mila fedeli ad Assisi per san Francesco: il nuovo episodio di Taccuino celeste si interroga sul senso della venerazione delle reliquie, tra devozione autentica e rischio di spettacolarizzazione.

Episodio 13
February 25, 2026

Il Vangelo tra i Sioux

Un episodio sulla missione tra i Sioux: identità, fede e l’eredità di Alce Nero, possibile santo.

February 11, 2026

Arabia Saudita, i cristiani delle catacombe

Un milione di migranti cristiani in Arabia Saudita vive la fede in modo discreto: si riunisce nelle case e segue liturgie online, nonostante sia ammesso ufficialmente solo il culto sunnita.

