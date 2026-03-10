Gesù, vita e linguaggio da imprenditore - Ep.2

Nel Nuovo Testamento, tra parabole e vita quotidiana di Gesù, affiora un’idea di economia più umana e civile. Un modo diverso di guardare denaro, lavoro e fiducia.

Dopo aver esplorato l’Antico testamento, nella seconda puntata il viaggio di Scelte capitali si addentra nel nuovo. E trova ancora più economia. Forse anche perché Gesù, nei suoi primi trent’anni di vita trascorsi a Nazareth, è stato imprenditore. Lo si vede chiaramente nel linguaggio che spesso utilizza, così come nelle ambientazioni scelte per le parabole: quella del padre misericordioso avviene nella cornice di un’impresa familiare, ad esempio, per non parlare di tutti i dettagli della vicenda che ha per protagonista il buon samaritano.

Dettagli che fanno la differenza e danno non solo senso alla parabola, ma la riempiono di umanità. Il denaro, l’albergo, la fiducia sono tasselli di un mosaico che può davvero essere compreso fino in fondo solo guardandolo alla luce di un’economia alternativa, civile.