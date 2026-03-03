Il “contratto” dell’Alleanza

Scelte capitali parte dalla Bibbia per raccontare come l’economia attraversi tutta la storia dell’Alleanza, tra promessa, scambi e giustizia, soffermandosi in particolare su Giobbe e Geremia.

Il viaggio di Scelte capitali parte dalla Bibbia, e in particolare dall’Antico testamento. In tutte le Scritture, infatti, di economia si parla molto: contratti, denaro, scambi, prezzi e salari scandiscono il racconto sia del Vecchio che del Nuovo Testamento.

In questa prima puntata, il podcast di Avvenire e Federcasse parte dalla struttura dell'alleanza fra Dio e il popolo eletto, che può essere letta come un contratto che punta alla Promessa, una nuova dimensione fatta di felicità, fecondità, ricchezza. Passando in rassegna il Vecchio testamento con le sue molte figure iconiche sono molte le sfumature economiche che emergono tra i profetti e i protagonisti della storia dell’Alleanza, due in particolare: Giobbe e Geremia.