Personale non specializzato in sette case per anziani

I militari della Stazione Carabinieri di Casteggio, del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, hanno ispezionato nel Pavese sette strutture adibite a centro di assistenza sanitaria per persone anziane in cui sono apparse evidenti numerose anomalie e violazioni delle normative di settore.

I carabinieri dei reparti specializzati hanno constatato che il titolare delle attività, che vive a Voghera, aveva aperto questi centri, fornendo assistenza sanitari agli ospiti utilizzando personale non specializzato e non in regola con il contratto di lavoro. In particolare sono state trovate dieci lavoratrici non in regola, sette delle quali georgiane irregolari sul territorio nazionale e per questo motivo denunciate. Gli ospiti, seppur di gran lunga in sovrannumero rispetto alle normative, erano tutti in buona salute.

I reati contestati al titolare, oltre quelli in materia di immigrazione clandestina, riguardano l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, abbandono di persona incapace, violazioni delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. All'uomo sono state inoltre elevate sanzioni per un totale di 225.239 euro. Le autorità competenti sono al lavoro per garantire un'adeguata continuità assistenziale agli ospiti delle strutture