Pensioni, tensioni in maggioranza. Lega: non lo votiamo

«Il punto è molto semplice: con un allungamento anche formale dell'età pensionistica noi quell'articolo» dell'emendamento del governo da 3,5 miliardi «non lo votiamo». Lo ha detto il relatore alla manovra, il senatore della Lega Claudio Borghi, al termine dell'ufficio presidenza della commissione Bilancio di Palazzo Madama. Poco prima gli esponenti dell'opposizione Daniele Manca (Pd), Stefano Patuanelli (M5S) e Antonio Nicita (Pd) e Raffaella Paita (Iv), lasciando la seduta, avevano dichiarato che il sottosegretario all'Economia, Federico Freni, «aveva escluso riformulazioni dell'emendamento del governo». Borghi, però, non ha chiuso del tutto a questa ipotesi: «Qualche tentativo mi auguro che lo si faccia». Intanto, i lavori della Commissione sono stati sospesi fino alle 23, in attesa di chiarimenti su come procedere.