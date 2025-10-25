Pedopornografia, 5 arresti e 5 denunce

Cinque persone arrestate, altre cinque denunciate, e il sequestro di materiale informatico utilizzato per per la detenzione e la distribuzione dei contenuti multimediali illeciti, tra cui c'erano anche immagini di violenze sessuali con bambini anche in tenera età . E' il bilancio di un'operazione di contrasto alla pedopornografia online del Centro operativo per la Sicurezza cibernetica di Torino. L'attività, avviata dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online e coordinata dalla procura di Torino, è proseguita anche in modalità sotto copertura: sotto indagine 22 persone che avrebbero condiviso e scaricato files, immagini e video di pornografia minorile. Gli arrestati, di età compresa tra i 30 ed i 61 anni, avevano a disposizione contenuti di sfruttamento minorile di diversa natura, nonché materiale particolarmente cruento. Uno degli arrestati è stato sorpreso in flagranza mentre stava scambiando immagini.