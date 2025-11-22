Papa Leone: la pace di Dio ci chiede di prendere posizione

«La pace che Gesù porta è come un fuoco e ci chiede molto. Ci chiede di prendere posizione. Davanti alle ingiustizie, alle diseguaglianze, dove la dignità umana è calpestata, dove ai fragili è tolta la parola: prendere posizione. Sperare è prendere posizione» e «mostrare nei fatti che le cose non devono continuare come prima». Lo ha detto papa Leone all'udienza generale. Prevost ha portato come modello l'attivista e scrittrice americana «una piccola grande donna, Dorothy Day» che «ha preso posizione» vedendo che «il modello di sviluppo del suo Paese non creava per tutti le stesse opportunità». Dorothy Day, «ha capito che il sogno per troppi era un incubo - ha continuato Leone -, che come cristiana doveva coinvolgersi coi lavoratori, coi migranti, con gli scartati da un'economia che uccide. Scriveva e serviva: è importante unire mente, cuore e mani. Questo è prendere posizione».

Quanto al ritratto degli operatori di pace, ha sottolineato il Papa, «ecco come sono: prendono posizione e ne portano le conseguenze, ma vanno avanti». «Gesù - ha ribadito - è venuto a portare il fuoco, in un certo modo, Gesù ci toglie la pace, se pensiamo la pace come una calma inerte. Questa, però, non è la vera pace. A volte vorremmo essere "lasciati in pace": che nessuno ci disturbi, che gli altri non esistano più. Non è la pace di Dio». Durante il saluto finale ai fedeli di lingua portoghese, Leone XIV ha poi lanciato un appello. «Non lasciamoci trascinare dalla globalizzazione dell'indifferenza, che sembra non avere fine nel mondo di oggi. Nutriti dalla Parola di Dio, uniamo mente, cuore e mani per fare la differenza nella società» ha aggiunto.