Papa Leone in Perù, Uruguay e Argentina dal 6 all'11 novembre

È arrivata la conferma di una notizia che circolava da qualche tempo: papa Leone XIV tornerà in America Latina dal 6 al 17 novembre, in un ampio viaggio apostolico che lo porterà in tre nazioni - Uruguay, Argentina e il "suo" Perù - e in dieci città: Montevideo, Paisandú e Florida dal 6 all'8 novembre; a Buenos Aires, Córdoba e Luján dall'8 all'11 novembre; e a Lima, Chiclayo, Cusco e Pucallpa dall'11al 17 novembre.

Da mesi i media locali latinoamericani e le stesse Conferenze Episcopali dei tre Paesi avevano dato anticipazioni su una possibile visita del Papa: oggi la dichiarazione ufficiale della Sala Stampa della Santa Sede. «Accogliendo l’invito dei Capi di Stato e delle Autorità ecclesiastiche dei rispettivi Paesi, il Santo Padre Leone XIV compirà un Viaggio Apostolico in Uruguay, Argentina e Perù dal 6 al 17 novembre 2026».

Mancano i dettagli del programma, che saranno comunicati più avanti. Il viaggio latino-americano sarà il sesto internazionale di papa Leone dopo quelli in Turchia e Libano (novembre 2025), Principato di Monaco (marzo 2026) e a seguire Africa (aprile) e Spagna (giugno). In settembre, dal 25 al 28, si aggiungerà la Francia. Il viaggio segnerà il ritorno di un Papa in Uruguay 40 anni dopo la visita di Giovanni Paolo II del 1987 e del 1988 e lo stesso ritorno di Leone XIV in Perù, di cui è anche cittadino e che lo ha visto arrivare negli anni Ottanta, come giovanissimo agostiniano alla sua prima esperienza di missione e poi come vescovo della diocesi di Chiclayo. Proprio Chiclayo sarà la seconda tappa peruviana di Leone XIV, dopo la capitale Lima e prima di Cusco