Panetta: banche solide, usino risorse per crescita economica

Il sistema delle banche italiane è «nell'insieme solido, ben patrimonializzato e oggi tra i più redditizi d'Europa» e deve usare «le risorse generate in questa fase favorevole» per sostenere la crescita dell'economia e non far mancare il credito alle aziende «con buone prospettive di sviluppo». Questo l'appello del governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nel suo intervento alla Giornata del risparmio dell'Acri. Per il governatore «i rischi di credito restano limitati, grazie anche alle buone condizioni finanziarie delle imprese. Contribuisce l'ampio utilizzo dei prestiti garantiti dallo Stato».

«Guardando al futuro, la politica di bilancio dovrà tenere conto dell'invecchiamento della popolazione e dei nuovi impegni in materia di difesa, sostenendo la capacità produttiva. È essenziale innalzare stabilmente il ritmo di crescita dell'economia oltre quell'1% stentato su cui sembriamo esserci assestati, preparando fin d'ora il terreno per la fase in cui non saranno più disponibili i fondi del Pnrr», ha detto il governatore della Banca d'Italia.