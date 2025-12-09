Ospedali. Agenas "premia" Mestre e Savigliano

Sono due gli ospedali promossi a pieni voti in tutte le 8 aree cliniche valutate (cardiocircolatorio, nervoso, respiratorio, chirurgia generale, chirurgia oncologica, gravidanza e parto, osteomuscolare, nefrologia), 15 che eccellono in 6 o 7 aree. E' quanto emerge dal Programma Nazionale Esiti 2025 presentato oggi dall'Agenas.

Le due strutture al top in tutte le 8 aree sono l'Ospedale di Savigliano in Piemonte e quello di Mestre in Veneto. Eccellono in 7 aree l'Ospedale Maggiore Di Lodi, Fondazione Poliambulanza, Ospedale Papa Giovanni XXIII, Ist. Clin. Humanitas, tutti in Lombardia, e l'Ospedale di Cittadella in Veneto, l'Ospedale di Fidenza Emilia-Romagna e P.O. F. Lotti Stabilimento di Pontedera in Toscana. Quelli che raggiungono un livello molto alto in 6 aree cliniche sono infine Ospedale Bolognini (Lombardia), Ospedale di Montebelluna (Veneto), Ospedale Bentivoglio (Emilia Romagna), Ospedale di Citta' di Castello (Umbria).

La qualità dell’assistenza sanitaria in Italia migliora, emerge dal rapporto, ma il sistema rimane segnato da forti diseguaglianze territoriali e da un divario Nord-Sud (ad esempio, sui volumi per la chirurgia oncologica complessa di pancreas e retto, sulla tempestività di accesso a procedure salvavita e sull’appropriatezza clinica in area materno-infantile). Migliorano, tra l'altro, gli esiti per le operazioni al femore negli over65 entro le 48 ore e diminuiscono i parti cesarei, ma con forti differenze tra Nord e Sud.