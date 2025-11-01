Netanyahu ferma la legge sulla leva per gli ultraortodossi

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha chiesto al parlamentare del Likud, Boaz Bismuth, di rinviare la presentazione alla Commissione Esteri e Difesa della Knesset del disegno di legge per regolamentare la leva militare obbligatoria e le esenzioni per la comunità ultraortodossa. Lo ha riferito l'emittente pubblica Kan, precisando che il dibattito sul disegno di legge, previsto per lunedì', sarà probabilmente rinviato. Ieri trecentomila persone avevano invaso Gerusalemme per protestare contro la misura, che Netanyahu aveva promesso di annullare. Un ragazzo era morto cadendo da un palazzo e decine le persone ferite negli incidenti con la polizia.