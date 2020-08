Il coraggio di chiedere aiuto. E la generosità di darlo. È la storia di un incontro, tra la mano tesa e quella che l'afferra, la cronaca che arriva da Agrigento. Dove un anziano solo, senza soldi e sconfortato, ha pensato di rivolgersi alla Polizia.

A telefono ha raccontato di avere pagato l'affitto e le bollette e di essere rimasto senza i soldi per comprarsi da mangiare. Come documenta il video rilasciato dalla Polizia di Stato, gli agenti non si sono fatti trovare impreparati. Una Volante è corsa al supermercato, due poliziotti hanno fatto una spesa abbondante alla quale ha generosamente contribuito il gestore del supermercato, e si sono poi diretti a casa dell'anziano. Si può immaginare la sua emozione davanti a un simile servizio a domicilio. "Chiedete e vi sarà dato" dice il Vangelo. Così è stato.

La ministra per la Famiglia e le Pari opportunità, Elena Bonetti, ha commentato su Facebook: "Abbiamo imparato che solo nel prenderci cura gli uni degli altri possiamo trovare la ragione del nostro sentirci comunità. Le forze di Polizia, che hanno servito il nostro Paese in questi mesi, si sono dimostrate custodi attente del nostro essere comunità, partendo da gesti di straordinaria umanità come questo. A loro e a chi continua ad avere il coraggio di gesti di umanità e ad alimentare la speranza, va tutto il nostro grazie".