Tutto pronto in India per i Brics, il coacervo di Paesi in cerca di (una difficile) unità

È arrivato il presidente russo Vladimir Putin. Domani toccherà al "collega" cinese Xi Jinping. Da domani per due giorni, ospitando il vertice annuale dei Brics, New Delhi si ritrova a essere la capitale dell’“altro” mondo, quello che - almeno sulla carta - vuole costruire un ordine alternativo all’attuale, egemonizzato dagli Usa e sempre più in frantumi dopo le guerre in Ucraina e Iran. Saranno proprio i dossier relativi ai conflitti in corso – e alla crisi energetica che ne è scaturita – a “occupare” gli undici leader mondiali (tra questi ci saranno i rappresentanti di Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti), accorsi nella capitale indiana per partecipare ai lavori che si svolgeranno sotto la regia del “padrone di casa”, il primo ministro Narendra Modi.

Un coacervo di nazioni, un peso economico e demografico enorme (e crescente), una matassa di interessi spesso contrastanti, vocazioni e ambizioni plurime. I Brics sono tutto questo. L’interrogativo che preme sull’agenda dei lavori: l’organizzazione troverà un punto di sintesi? La posizione dell’Iran potrà mai “armonizzarsi” con quella dei sauditi? E Cina e India – che hanno intrapreso un percorso di avvicinamento, testimoniato proprio dal viaggio di Xi in India, il primo da sette anni - saranno in grado di gestire le annose dispute lungo il confine himalayano e trovare una quadratura su temi caldi, come il commercio?

Tre sono gli “elementi” che caratterizzano oggi l’organizzazione. Primo: siamo all’incrocio tra Paesi “energivori” - la Cina è il più grande importatore di petrolio al mondo, tallonata dall'India al secondo posto – e nazioni che “vendono” energia: l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti sono grandi esportatori di petrolio, l'Iran, pur “ammaccato” dalla guerra, rimane un importante produttore di idrocarburi.

Il presidente russo Vladimir Putin scende dall'aereo presidenziale al suo arrivo alla base aerea di Palam, vicino a New Delhi, per partecipare al vertice dei Brics/ Ansa

Terzo elemento, quello più “difficile” da maneggiare. Il pluralismo strategico sarà una costante intramontabile dei Brics: pensare che l’organizzazione possa sfociare, un giorno, in una alleanza stabile e univoca è una prospettiva semplicemente utopica. Molto dipenderà dall’atteggiamento e dalla posizione del soggetto che continua a essere egemonico sulla scena globale: gli Stati Uniti.