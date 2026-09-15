Si mangia, si viaggia e si vive da soli. La Cina scopre "l'economia della solitudine"

Dalla spesa ai viaggi, passando per la metratura degli appartamenti: si è tutto ristretto. Si mangia (e beve) da soli, si viaggia da soli, si vive da soli. È quel “fenomeno” che gli economisti asiatici hanno ribattezzato “l’economia della solitudine” e che cattura il (drammatico) riconfigurarsi - a livello demografico, civile, economico - delle società attorno ai singoli. Le famiglie spariscono. Al loro posto si moltiplicano i nuclei familiari composti, appunto, da una sola persona. Si tratta di una tendenza che investe tutte le società avanzate, ma che ha assunto un ritmo vertiginoso di crescita proprio in alcuni Paesi asiatici. Come ricorda