L'Indonesia è in fiamme (e non per l'emergenza climatica): cosa vogliono i piromani

L'Indonesia è in fiamme (e non per l'emergenza climatica): cosa vogliono i piromani

È un vero e proprio “bollettino di guerra”. Oltre 38.300 ettari di foresta bruciati nel Kalimantan Occidentale, 25.800 nella Papua Meridionale, 19.500 ettari nel Nusa Tenggara orientale, 17.400 ettari nel Nusa Tenggara occidentale, 15.700 nella regione di Riau. L’Indonesia brucia. E il “verdetto” degli analisti è unanime: siamo davanti a una delle crisi peggiori della storia recente del Paese asiatico.

"Le torbiere sono serbatoi di carbonio incredibilmente efficaci perché le loro condizioni di saturazione idrica rallentano la decomposizione, consentendo al carbonio di accumularsi nel sottosuolo per migliaia di anni", ha spiegato alla Bbc la dottoressa Nisa Novita, ricercatrice della Ong indonesiana per la conservazione Yayasan Konservasi Alam Nusantara. "Ma questo significa anche che possono trasformarsi in una “bomba di carbonio” quando vengono svuotate o bruciate, perché il carbonio può essere rilasciato rapidamente nell'atmosfera." Le ricadute sulla salute pubblica sono drammatiche. Tra luglio e agosto, sono stati registrati oltre 50.000 casi di infezioni respiratorie. Più di 12.000 di questi riguardavano bambini di età inferiore ai cinque anni.

Chi c’è dietro l’ondata di roghi? Le autorità non hanno dubbi: non si tratta di una tragica (e folle) somma di reati “individuali”, ma di un disegno criminale “organico” . Si distruggono le foreste per fare posto alle piantagioni, in particolare di olio di palma. L’azione repressiva continua, ma è solo una pezza (tardiva). La polizia ha identificato “138 sospetti in 200 casi relativi agli incendi in tutto il Paese”. Di questi, “119 sono stati accusati di aver appiccato incendi intenzionalmente, mentre i restanti 19 sono stati collegati a incendi causati da negligenza”.