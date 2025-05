COMMENTA E CONDIVIDI













È l’arma segreta, la “pistola” che la Cina vuole continuare a impugnare nella delicata partita che sta conducendo con gli Stati Uniti. Un’arma potente: come sottolineano dal centro studi Chatham House, “limitando l'accesso a questi minerali essenziali, la Cina ha il potenziale per arrecare gravi danni all'industria della difesa statunitense e minare le più ampie ambizioni di reindustrializzazione dell'amministrazione Trump. In definitiva, ciò potrebbe conferire a Pechino un vantaggio strategico cruciale nella competizione a lungo termine tra Stati Uniti e Cina per la supremazia militare e tecnologica”.

Pechino continua a muovere le sue leve. Dopo il dietrofront a americano e la tregua di 90 giorni tra le due superpotenze nella guerra commerciale lanciata da Donald Trump nella quale il gigante asitico ha detto di voler “combattere fino alla fine”, Pechino ha annunciato il rafforzamento dei controlli sulle esportazioni di risorse minerarie strategiche, definendolo come “cruciale per la sicurezza nazionale”. L’intenzione è bloccare “il contrabbando” e allo stesso tempo lanciare un avvertimento agli Usa.

Come riporta il Straits Times, la Cina ha imposto controlli sulle esportazioni di sette elementi delle terre rare e dei loro prodotti correlati, aggiungendoli alla lista di beni controllati che potrebbero avere applicazioni militari e che quindi devono essere regolamentati. Tra questi, il samario, i cui magneti altamente resistenti al calore vengono utilizzati nei sistemi di guida dei missili, e lo scandio, utilizzato nei veicoli blindati e nei motori a reazione.

“I controlli assumono due forme. In primo luogo, richiedono licenze prima che le terre rare possano essere spedite. Gli esportatori dovranno fornire i dati degli utenti finali nelle loro domande, che saranno approvate a discrezione di Pechino entro 45 giorni lavorativi. In secondo luogo, vietano alle aziende presenti nell'elenco cinese per il controllo delle esportazioni di ricevere spedizioni di questi articoli, insieme ad altri beni controllati”. Dopo la stipula della tregua con gli Usa, Pechino non ha formalmente revocato il suo obbligo di licenza, che le consente di supervisionare il flusso di queste terre rare in uscita.

La Cina ha un asso nella manica, e sa di poterlo giocare. Pechino domina la filiera mondiale delle terre rare, estraendo quasi il 70% della produzione globale di questi minerali essenziali. Ma, cosa ancora più importante, lavora circa il 90% della fornitura globale di terre rare, rendendole utilizzabili. Al contrario, sebbene gli Stati Uniti siano il secondo produttore con la settima maggiore riserva di terre rare, sono ben al di sotto della produzione cinese e dipendono da Pechino per le importazioni. Non è un caso Washington ha escluso i minerali critici dai suoi dazi reciproci globali, riflettendo la loro importanza per gli interessi statunitensi.

In gioco c’è dunque molto. “Le restrizioni sui minerali potrebbero minare le ambizioni generali dell'amministrazione Trump di garantire la supremazia statunitense sulla Cina. Tra queste, il ritorno della produzione manifatturiera negli Stati Uniti attraverso un massiccio programma di reindustrializzazione, l'impegno per la leadership globale nelle tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale e una strategia per scoraggiare l'aggressione cinese nei confronti di Taiwan attraverso una potenza militare schiacciante e concentrata a livello regionale, sostenuta da un bilancio della difesa di 1.000 miliardi di dollari".