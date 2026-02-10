Pace fatta tra India e Pakistan. Almeno sul campo (di cricket)
di Luca Miele
Retromarcia di Islamabad che aveva annunciato la settimana scorsa il boicottaggio del match, per solidarietà verso il Bangladesh. La partita si giocherà domenica
February 10, 2026
Pace fatta. Almeno sul campo (di cricket). La partita di Coppa del Mondo T20 tra India e Pakistan, in programma domenica prossima, si farà. Il “gran rifiuto” di Islamabad è caduto. Niente più boicottaggio dell’incontro, proclamato la settimana scorsa. La decisione di giocare è arrivata dopo un intenso lavorio diplomatico, una triangolazione tra soggetti istituzionali e non a cui non sono rimasti estranee pressanti urgenze di natura economica. La partita, quella giocata lontana dal campo di cricket, è ingarbugliata. E riflette l’intreccio tra geopolitica e sport: la geopolitica che scompagina lo sport (o lo sport che riaccende le dispute geopolitiche).
Il vespaio di polemiche che ha accompagnato la Coppa del Mondo è nato in realtà da un terzo Paese, Il Bangladesh. Come riporta il Guardian, “la crisi è stata innescata dal ritiro del Paese dal torneo il mese scorso – il suo posto è stato ceduto alla Scozia – quando l'International Cricket Council (ICC) ha respinto la richiesta di giocare le sue partite fuori dall'India”. Il motivo indicato da Dacca? La tutela della “sicurezza e il benessere" dei giocatori, a fronte delle crescenti tensioni politiche tra i due vicini dell'Asia meridionale.
In un gesto di solidarietà (e di avversione nei confronti dell’India), il governo pachistano, guidato dal primo ministro Shehbaz Sharif, ha quindi fatto sapere che Islamabad avrebbe rinunciato alla partita contro l'India, in programma nella capitale dello Sri Lanka Colombo, “una mossa potenzialmente dannosa data la centralità dell'incontro nell'accordo di trasmissione da 2,2 miliardi di sterline (3 miliardi di dollari) dell'ICC”. Per gli addetti ai lavori, come scrive Telegraph, "il 10% del valore totale delle trasmissioni dell'ICC dal 2024 al 27 (250 milioni di dollari) si basa sulla garanzia di una partita India-Pakistan per ogni torneo maschile".
La retromarcia del Pakistan è arrivata dopo una telefonata tra il primo ministro Shehbaz Sharif e il presidente dello Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake. I colloqui hanno coinvolto il Pakistan Cricket Board (PCB), l'International Cricket Council (ICC) e il Bangladesh Cricket Board (BCB). Risultato? Le squadre si affronteranno in campo. La decisione è stata presa per proteggere "lo spirito del cricket".
Tutti contenti? Sì, soprattutto gli sponsor. Come sottolinea Dw, “la partita tra India e Pakistan è tra gli eventi di cricket più redditizi, generando milioni di dollari in entrate da trasmissioni e sponsorizzazioni. Una cancellazione avrebbe messo a repentaglio i diritti televisivi e i finanziamenti dell'ICC”. Ora la “palla” passa finalmente ai giocatori. Riuscirà “lo spirito del cricket” (e dello sport) a “raffreddare” i bollori tra i due Paesi, uno stato di guerra latente, la cui ultima fiammata si è registrata appena lo scorso maggio, a colpi di missili?
