Pace fatta tra India e Pakistan. Almeno sul campo (di cricket)

Pace fatta. Almeno sul campo (di cricket). La partita di Coppa del Mondo T20 tra India e Pakistan, in programma domenica prossima, si farà. Il “gran rifiuto” di Islamabad è caduto. Niente più boicottaggio dell’incontro, proclamato la settimana scorsa. La decisione di giocare è arrivata dopo un intenso lavorio diplomatico, una triangolazione tra soggetti istituzionali e non a cui non sono rimasti estranee pressanti urgenze di natura economica. La partita, quella giocata lontana dal campo di cricket, è ingarbugliata. E riflette l’intreccio tra geopolitica e sport: la geopolitica che scompagina lo sport (o lo sport che riaccende le dispute geopolitiche).

In un gesto di solidarietà (e di avversione nei confronti dell’India), il governo pachistano, guidato dal primo ministro Shehbaz Sharif, ha quindi fatto sapere che Islamabad avrebbe rinunciato alla partita contro l'India, in programma nella capitale dello Sri Lanka Colombo, “una mossa potenzialmente dannosa data la centralità dell'incontro nell'accordo di trasmissione da 2,2 miliardi di sterline (3 miliardi di dollari) dell'ICC”. Per gli addetti ai lavori, come scrive Telegraph, "il 10% del valore totale delle trasmissioni dell'ICC dal 2024 al 27 (250 milioni di dollari) si basa sulla garanzia di una partita India-Pakistan per ogni torneo maschile".

La retromarcia del Pakistan è arrivata dopo una telefonata tra il primo ministro Shehbaz Sharif e il presidente dello Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake. I colloqui hanno coinvolto il Pakistan Cricket Board (PCB), l'International Cricket Council (ICC) e il Bangladesh Cricket Board (BCB). Risultato? Le squadre si affronteranno in campo. La decisione è stata presa per proteggere "lo spirito del cricket".