Niente bollino rosso (per ora): cosa si nasconde dietro la battaglia delle etichette sugli alimenti in India

Qual è la posta in gioco? Gli attivisti chiedono che i prodotti alimentari (a partire dalle bevande) vengano dotate di etichette visibili e facilmente “leggibili”, grazie a un sistema di “avvertimenti” colorati. Un metodo semplice e comprensibile: il rosso indicherebbe un’alta concentrazione di zuccheri o grassi. Insomma, "bollerebbe" gli alimenti poco salutari. “Gli imballaggi sarebbero invasi dal rosso se l'industria adottasse etichette di avvertimento con codice colore”, ha commentato Deepak Jolly dell'Ind Food & Beverage Association. I giganti del settore si oppongono all’iniziativa, affermando che le etichette con i valori nutrizionali sono già presenti sui prodotti. “Sono troppo piccoli e dunque poco comprensibili”, controribattono gli attivisti. Secondo le stime del settore, quasi l'80% dei prodotti realizzati nel mercato indiano degli alimenti e delle bevande confezionati, una “torta” da oltre 100 miliardi di dollari, può essere considerato ad alto contenuto di grassi, zuccheri e sale.