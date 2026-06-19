L'Iran e la pace da capire: «Trump ha dato all’Iran un’arma che non aveva: il pressing economico»

L'Iran e la pace da capire: «Trump ha dato all’Iran un’arma che non aveva: il pressing economico»

Richard Nephew è uno dei maggiori esperti americani di Iran e la logica che ha portato all’intesa per la fine della guerra con la Repubblica islamica lo preoccupa. «È una prospettiva di breve termine, dove il fattore economico è stato determinante», dice l’ex vice inviato speciale degli Stati Uniti per l’Iran, che ha partecipato direttamente ai negoziati sul nucleare durante l’Amministrazione Obama.

Trump ha definito l'accordo necessario per evitare una «catastrofe economica». È stata soprattutto una exit strategy?

Trump ha capito che il conflitto stava entrando in una fase pericolosa dal punto di vista dei prezzi dell'energia, delle tensioni sui mercati e del rischio di un rallentamento dell'economia americana. A quel punto la ricerca di una via d'uscita è diventata una priorità.

I mercati finanziari si sono dimostrati più forti delle bombe?

In parte sì. Trump attribuisce grande importanza ai mercati. Guarda costantemente agli indici azionari come a una misura del successo della propria presidenza. Quando ha visto che ogni prospettiva di pace produceva rialzi e che ogni segnale di escalation provocava turbolenze, ha tratto le sue conclusioni.

Molti critici sostengono che Washington abbia ceduto molto. È d'accordo?

Se l'obiettivo era fermare la guerra e ridurre il rischio di una crisi economica internazionale, l'accordo lo raggiunge. Se invece si guarda agli obiettivi più ambiziosi e di medio e lungo termine come il programma missilistico e nucleare iraniano, il cambiamento del comportamento regionale di Teheran o addirittura un indebolimento decisivo del regime allora quei risultati non sono stati ottenuti.

L'accordo rafforza l'Iran?

L'Iran ottiene alcuni benefici importanti, soprattutto sul piano economico. Ma la questione più interessante riguarda la lezione che Teheran potrebbe aver tratto da questa crisi.

Quale lezione?

Che la leva economica conta moltissimo. Gli iraniani sostengono da anni che la loro capacità di minacciare il traffico energetico nel Golfo Persico rappresenta una forma di deterrenza. Trump l’ha confermato. Se ritengono che il rischio di una crisi energetica globale abbia contribuito a spingere Washington verso un accordo, potrebbero considerare questa leva ancora più preziosa in futuro.

Hormuz è diventata un'arma ancora più potente?

È possibile che questa sia la conclusione a cui arrivino alcuni dirigenti iraniani. Non necessariamente per usarla subito, ma perché hanno visto quanto seriamente il mondo reagisce quando la libera circolazione del petrolio viene messa in discussione.

Trump sostiene che, se l'Iran non rispetterà gli impegni, gli Stati Uniti torneranno a colpirlo. È una minaccia credibile?

Qualsiasi futura minaccia verrà valutata dagli iraniani alla luce di ciò che è appena accaduto. Se Teheran conclude che Washington è particolarmente sensibile ai costi economici di un conflitto, questo influenzerà i suoi calcoli.

Negli Stati Uniti non sono mancate critiche repubblicane all'intesa.

È un elemento significativo. Il senatore Bill Cassidy ha parlato addirittura del peggior errore di politica estera degli ultimi decenni. Anche figure normalmente vicine a Trump, come Lindsey Graham, hanno mantenuto un atteggiamento molto prudente, sottolineando che il vero test sarà l'eventuale accordo sul programma nucleare.

Qual è il rischio principale per Trump?

Che l'accordo venga percepito come una scorciatoia per fermare la guerra senza risolvere i problemi che l'avevano provocata. Molto dipenderà dai prossimi sessanta giorni. Se il Memorandum aprirà la strada a un'intesa verificabile sul nucleare, la valutazione storica potrebbe essere positiva. Se invece dovesse trasformarsi in un modo di congelare la situazione attuale, le critiche aumenteranno.