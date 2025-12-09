L'India paga uno stipendio alle donne per i lavori domestici. È un bene?

Fa parte di un «esercito» di 118 milioni di donne in 12 Stati indiani raggiunte da trasferimenti di denaro «incondizionati» da parte dei governi locali (con una spesa complessiva di 18 miliardi di dollari), rendendo l'India, scrive la Bbc, «il luogo di uno dei più grandi e meno studiati esperimenti di politica sociale al mondo». Quanto possono fare 1.500 rupie, poco più di 14 euro al mese? Apparentemente poco, in realtà molto. Con questa cifra Premila Bhalavi, che vive nello Stato centrale indiano del Madhya Pradesh, riesce a coprire l’acquisto di medicine e a pagare le tasse scolastiche di suo figlio. Premila non è la sola a poter disporre di una somma di denaro regolarmente, pur non lavorando., rendendo l'India, scrive la

La mossa dei 12 Stati indiani mira a comporre esigenze diverse: innanzitutto «pagare le donne adulte perché mandano avanti la famiglia e sopportano il peso dell'assistenza non retribuita». E lo fanno dedicandovi tempo ed energie molto più degli uomini: nel 2024 le donne in India hanno speso quasi cinque ore al giorno per il lavoro domestico o di cura, più di 7,6 volte il tempo impiegato dagli uomini. Secondo il rapporto «Femminile Labour Utilisation in India» del ministero del Lavoro e dell'Occupazione (aprile 2023), quasi il 45% delle donne ha indicato «la cura dei figli e gli impegni personali nelle faccende domestiche» come motivo principale che impedisce loro di lavorare. Dietro la scelta delle autorità locali indiane, c’è poi anche un elemento di calcolo: «le donne costituiscono un elettorato troppo vasto per essere ignorato». Una fetta di elettorato che può essere «agganciato» grazie (anche) ai versamenti di denaro.

L’esperimento sociale indiano funziona? Secondo gli esperti interpellati dalla Bbc «i dati dimostrano che i trasferimenti di denaro sono estremamente utili per le donne per soddisfare i propri bisogni immediati e quelli della famiglia. Restituiscono inoltre dignità alle donne che altrimenti dipendono finanziariamente dai mariti per ogni piccola spesa«. Se questo diventerà un percorso «verso l'emancipazione o semplicemente una nuova forma di clientelismo politico - conclude l’emittente britannica -, dipenderà da ciò che l'India sceglierà di costruire».