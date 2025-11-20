La Cop30 in fiamme: il video dell'incendio e l'evacuazione generale

Il sito della Cop30 a Belém è stato evacuato su ordine degli agenti di sicurezza a causa di un incendio di vaste proporzioni: le fiamme, come documentiamo in questo video che abbiamo girato sul posto, sono divampate presso lo stand situato vicino all'ingresso, generando una densa colonna di fumo visibile anche dall'esterno. Gli addetti alla sicurezza hanno tentato di domare l'incendio con estintori in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, intervenuti poco dopo per mettere l'area in sicurezza. Al momento non sono note le cause dell'incendio né eventuali danni o feriti. Il ministro brasiliano del Turismo Celso Sabino ha già fatto sapere che non ci sono stati feriti: «È tutto sotto controllo, i Vigili del fuoco dello stato di Páré sono sul posto» ha assicurato in tv. La conferenza internazionale sul clima si concluderà venerdì.