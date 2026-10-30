La Cina schiera anche l'Intelligenza artificiale per "spingere" i matrimoni

Il team che l’ha creata garantisce massima serietà. Nessuna deviazione dall’obiettivo fissato: il matrimonio. Niente “divagazioni” temporali: il tutto si deve concludere in tre anni. Si chiama Liangpei ed è una piattaforma di incontri con la quale una startup privata cinese prova a porre rimedio a quella slavina che minaccia di destrutturare la società (e l’economia) del gigante asiatico: la denatalità, accompagnata dal continuo franare del numero di unioni. Il punto di forza (dichiarato) della piattaforma? Sfruttare l’Intelligenza artificiale. Per gli sviluppatori c’è una sorta di regola inderogabile: far sì che gli utenti si concentrino su una sola relazione, anziché essere costantemente alla ricerca di alternative. Diversamente dalle classiche app di dating basate su interazioni multiple, Liangpei consente agli utenti di chattare con un solo potenziale partner alla volta.

Una volta che due persone si sono trovate compatibili, possono parlare solo finché una delle due non decide di passare oltre. "Vogliamo allontanare gli utenti dalla piattaforma il prima possibile", ha dichiarato il fondatore Zeng Xinxun. Per iscriversi, gli utenti pagano una quota una tantum di circa 2.000 yuan (pari a circa 260–270 euro). Se entro tre anni l'utente non incontra la persona con cui contrarre matrimonio, l'azienda si impegna a rimborsare la somma versata.

I numeri danno ragione agli ideatori di Liangpei? È presto per saggiare i risultati concreti – ossia il numero di matrimoni – dell’app che ha esordito la scorsa estate. Circa un utente su 10 ha raggiunto un incontro esclusivo uno a uno. Liangpei conta oltre 9.300 utenti attivi in 300 città. Gli uomini rappresentano il 57% degli utenti, mentre le donne il 43%. Le due fasce d'età più numerose sono quelle tra i 26 e i 28 anni e tra i 29 e i 31 anni.

Riuscirà l’impresa di sollevare i matrimoni in Cina? Una cosa è certa: il terremoto sociale e demografico in Cina continua. Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, nella prima metà del 2026 le registrazioni di matrimoni sono diminuite nel Paese del 7,5% su base annua. Tra gennaio e giugno si sono sposate circa 3,28 milioni di coppie, 264.000 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le registrazioni di divorzio sono invece aumentate del 3,9%, raggiungendo quota 1,38 milioni.

Cambia radicalmente anche il volto della società cinese. Oggi nel Paese ci sono più di 223 milioni di persone di età pari o superiore a 65 anni, mentre i bambini di età pari o inferiore a 14 anni sono 213 milioni. Un sorpasso che getta ombre cupe sul futuro della corsa della Cina.