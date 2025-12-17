Minacce di morte alla sindaca di Termini Imerese. Anci: grave attacco ai principi democratici
Maria Terranova di nuovo al centro di intimidazioni per il suo impegno di legalità, a partire dal caso degli alloggi popolari
December 17, 2025
Minacce di morte alla sindaca di Termini Imerese, Maria Terranova. La sindaca del centro siciliano, in passato già al centro di diverse intimidazioni per via del suo impegno a favore della legalità, è finita ancora nel mirino per le sue prese di posizione sull'assegnazione delle case popolari. Immediata la solidarietà di cittadini, associazioni e sindacati.
In una nota, è intervenuta anche l'Associazione nazionale dei Comuni italiani, che ha ribadito «con forza la propria vicinanza a tutte le sindache e a tutti i sindaci che ogni giorno svolgono il proprio ruolo con senso di responsabilità e dedizione impegnandosi a garantire legalità, tutela dei diritti e servizi per tutti i cittadini. Ogni forma di violenza, minaccia o intimidazione nei confronti di chi esercita un mandato istituzionale rappresenta un grave attacco ai principi democratici e al corretto funzionamento delle istituzioni. Atti di questo tipo non colpiscono soltanto i singoli amministratori ma l’intera comunità che essi rappresentano». Per l'Anci «è necessario dunque rafforzare le tutele a sostegno degli amministratori locali affinché possano continuare a svolgere il proprio lavoro con serenità nell’interesse esclusivo delle proprie comunità locali».
