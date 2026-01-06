Meloni visita i feriti al Niguarda prima del vertice di Parigi

Prima di recarsi a Parigi, dove è attesa al vertice della Coalizione dei Volenterosi, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto tappa a Milano per fare visita, all'ospedale Niguarda, ad alcuni dei giovani italiani rimasti feriti nella tragedia di Crans-Montana. Meloni si è intrattenuta con i familiari dei ragazzi ricoverati, rinnovando a tutti la piena vicinanza e il sostegno del governo in questo momento di grande dolore. La presidente del Consiglio ha voluto esprimere un personale ringraziamento ai medici e agli infermieri per l'impegno e la professionalità dimostrati nell'assistenza ai pazienti. Restano critiche le condizioni degli 11 pazienti ricoverati. «Alcuni sono più gravi, altri meno. Ma viene mantenuta ancora una prognosi riservata. Le loro condizioni variano da ustioni molto estese, anche al 70%, fino a ustioni molto meno estese, ma con compromissioni delle funzioni vitali», ha detto Alberto Zoli, direttore generale del Niguarda, in un punto stampa.