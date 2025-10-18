Meloni: Ranucci? Vergogna Schlein, diffondi falsità sull'Italia

«Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein, che vai in giro per il mondo a diffondere falsità e gettare ombre inaccettabili sulla Nazione che, da parlamentare della Repubblica italiana e leader di partito, dovresti rappresentare e aiutare». È stata questa la replica sui social della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha postato una notizia di agenzia dal congresso del Pse in corso ad Amsterdam. Schlein, in riferimento al caso Ranucci, aveva detto poco prima dall'assise dei socialisti europei che «libertà e democrazia sono a rischio quando al governo c'è l'estrema destra».